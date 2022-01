Tali e quali arriva su Rai1, giudici e ospiti (Di martedì 4 gennaio 2022) In arrivo su Rai1 Tali e quali, lo spin off di Tale e quale show Tutto è pronto per la prima puntata di Tali e quali, la versione di Tale e Quale Show con concorrenti non famosi condotta da Carlo Conti. In giuria, accanto ai riconfermati Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, già giudici di Tale e Quale Show, ci sarà anche Biagio Izzo. Tra gli ospiti della prima puntata di sabato 8 Gennaio, anche i Gemelli di Guidonia, vincitori dell’ultima edizione di Tale e Quale show. Quattro le puntate che andranno a sfidare C’è posta per te, storica trasmissione di Maria De Filippi. Una bella sfida tra due colleghi e amici della televisione. In ogni puntata ci saranno undici concorrenti diversi e al termine delle puntate ci sarà un mini-torneo tra i ... Leggi su zon (Di martedì 4 gennaio 2022) In arrivo su, lo spin off di Tale e quale show Tutto è pronto per la prima puntata di, la versione di Tale e Quale Show con concorrenti non famosi condotta da Carlo Conti. In giuria, accanto ai riconfermati Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, giàdi Tale e Quale Show, ci sarà anche Biagio Izzo. Tra glidella prima puntata di sabato 8 Gennaio, anche i Gemelli di Guidonia, vincitori dell’ultima edizione di Tale e Quale show. Quattro le puntate che andranno a sfidare C’è posta per te, storica trasmissione di Maria De Filippi. Una bella sfida tra due colleghi e amici della televisione. In ogni puntata ci saranno undici concorrenti diversi e al termine delle puntate ci sarà un mini-torneo tra i ...

