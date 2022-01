Sette anni fa ci lasciava Pino Daniele | l’indimenticabile cantautore partenopeo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –senza. Senza la sua musica struggente tra blues e pop, senza la sua poesia che non aveva confini di lingua né di territori. Se ne è andato troppo presto,, tradito dal suo cuore malandato. Era la sera del 4 gennaio 2015 quando l’artistaveniva colto da infarto nella sua villa, un podere isolato nelle campagne toscane. A nulla servì la corsa al Sant’Eugenio di Roma, l’ospedale che da tempo lo seguiva per i suoi problemi cardiaci: ilnapoletano, quasi 60enne, dopo diversi tentativi di rianimazione fu dichiarato morto. Fu un lutto per tutta Napoli e non solo: la sera del sei gennaio migliaia di persone affollarono Piazza del Plebiscito per omaggiarlo con le sue canzoni. Dopo ...