Scuola, la bozza delle Regioni sulle nuove misure: ipotesi Dad con quattro o più contagi (Di martedì 4 gennaio 2022) La riapertura degli istituti potrebbe essere preceduta dall'introduzione di nuove regole anti-contagio per gli alunni. A quanto si apprende, il premier Mario Draghi riceverà a Palazzo Chigi i ministri dell'Istruzione Patrizio Bianchi e della Salute Roberto Speranza e il commissario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo per parlare del rientro in classe Leggi su tg24.sky (Di martedì 4 gennaio 2022) La riapertura degli istituti potrebbe essere preceduta dall'introduzione diregole anti-o per gli alunni. A quanto si apprende, il premier Mario Draghi riceverà a Palazzo Chigi i ministri dell'Istruzione Patrizio Bianchi e della Salute Roberto Speranza e il commissario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo per parlare del rientro in classe

