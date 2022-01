Saldi a Milano e in Lombardia: dal 5 gennaio con sconti e regole. Quanto spenderemo? (Di martedì 4 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Saldi a Milano e in Lombardia? Partono da mercoledì 5 gennaio. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, lo shopping dei Saldi quest’anno interessa oltre 15 milioni di famiglie e ogni persona spenderà circa 119 euro, per un giro di affari di 4,2 miliardi di euro. “La durata massima del periodo dei Saldi è di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 4 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colore in? Partono da mercoledì 5. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, lo shopping deiquest’anno interessa oltre 15 milioni di famiglie e ogni persona spenderà circa 119 euro, per un giro di affari di 4,2 miliardi di euro. “La durata massima del periodo deiè di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

giacomo1994_ : Molto molto tentato da fare questo o il prossimo weekend a Milano per i saldi e rilasciarci un altro stipendio. - RedazioneLaNews : #Milano Franciacorta Village: con i saldi invernali “lo shopping è servito” - lillydessi : Saldi gennaio 2022 in Lombardia: quando iniziano e finiscono e le regole anti Covid per lo shopping - Milano -… - ADM_assdemxmi : RT @BnB_Ferroviere: Saldi a Milano e in Lombardia dal 5 gennaio al 5 marzo - BnB_Ferroviere : Saldi a Milano e in Lombardia dal 5 gennaio al 5 marzo -