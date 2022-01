Oroscopo Marco Pesatori 5 gennaio 2022 | Pesci affabulatori

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 4 gennaio 2022) Non si ferma la rubrica dedicata all'giornaliero di. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo è pronto a fare le sue valutazioni sul probabile andazzo del 5. Passiamo in rassegna non solo le previsioni astrologiche ma anche la classifica segno per segno, con valutazione da una a cinque stelle.del giorno 5: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Continuità del lavoro con qualche colpo di genio. Anche in vacanza i progetti si possono migliorare nei dettagli. Ottimi i ritmi del cuore, non avvertite fibrillazioni anomale che fanno saltare sulla sedia. Sorprese possibili. ????? Toro - Mercurio vi tende la mano, ma voi forse non ne approfittate. ...