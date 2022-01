Novak Djokovic giocherà l’Australian Open con l’esenzione medica (Di martedì 4 gennaio 2022) La questione era in sospeso da diverse settimane, ora è risolta. Novak Djokovic ha annunciato martedì 4 gennaio che giocherà l’Australian Open e si stava recando a Melbourne. Riluttante alla vaccinazione, il detentore del titolo del torneo Slam ha ottenuto un’esenzione medica di sei mesi per entrare in Australia. “Vado verso il Down Under (l’emifero sud) con un nulla osta”, ha pubblicato il numero 1 mondiale su Instagram. Il post su Instagram che annuncia che Djokovic giocherà l’Australian Open Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novak Djokovic (@djokernole) Pochi minuti dopo, l’Australian ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 4 gennaio 2022) La questione era in sospeso da diverse settimane, ora è risolta.ha annunciato martedì 4 gennaio chee si stava recando a Melbourne. Riluttante alla vaccinazione, il detentore del titolo del torneo Slam ha ottenuto un’esenzionedi sei mesi per entrare in Australia. “Vado verso il Down Under (l’emifero sud) con un nulla osta”, ha pubblicato il numero 1 mondiale su Instagram. Il post su Instagram che annuncia cheVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@djokernole) Pochi minuti dopo,...

HuffPostItalia : Novak Djokovic sarà agli Australian Open, un medico lo esenta dal vaccino - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS NOVAK DJOKOVIC PARTE PER L'AUSTRALIA Al Serbo concessa esenzione dal vaccino #SkySport #SkyTennis #Tennis #Djokovic - sportface2016 : +++Esenzione per Novak #Djokovic: potrà giocare gli #AustralianOpen+++ #Covid_19 - Obsolete_LG : RT @ParcodiGiacomo: Novak #Djokovic ha detto 'no' a un vaccino che immunizza, garantisce di non contagiarsi, non finire in ti, non morire d… - GangDelCampetto : Caro Novak, meriti di vincere l'Australian Open con nessun avversario che ti si presenti davanti. Forse insegna a c… -