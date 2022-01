L’ultimo miglio del delivery è responsabile di 19 milioni di tonnellate di CO2, il report di SOMO (Di martedì 4 gennaio 2022) Da un report di SOMO emerge che la logistica delle multinazionali del delivery produce livelli di inquinamento insostenibili e non in linea con le pubblicizzate strategie green delle aziende stesse È molto frequente e non può passare inosservato l’incremento dei furgoni e mezzi a due ruote deputati al delivery. Ma ciò che potrebbe sfuggire è L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 4 gennaio 2022) Da undiemerge che la logistica delle multinazionali delproduce livelli di inquinamento insostenibili e non in linea con le pubblicizzate strategie green delle aziende stesse È molto frequente e non può passare inosservato l’incremento dei furgoni e mezzi a due ruote deputati al. Ma ciò che potrebbe sfuggire è L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

reportrai3 : Le tecnologie ci sono, i piani sono stati finanziati e costruiti, ma per costruire un sistema sanitario nazionale i… - toninog2 : Gian Marco Martignoni: «L’ultimo miglio» #logistica #Amazon #riders - toninog2 : RT @toninog2: Gian Marco Martignoni: «L’ultimo miglio» - e37c1d803ba24b6 : RT @reportrai3: Le tecnologie ci sono, i piani sono stati finanziati e costruiti, ma per costruire un sistema sanitario nazionale informati… - Mafara72 : RT @reportrai3: Le tecnologie ci sono, i piani sono stati finanziati e costruiti, ma per costruire un sistema sanitario nazionale informati… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo miglio La rivoluzione della Pubblica Amministrazione all’ultimo miglio L'HuffPost