Le scuse di Gianni Morandi: si salva dalla squalifica a Sanremo (Di martedì 4 gennaio 2022) Questa volta Gianni Morandi l'ha fatta grossa, lo confessa chiedendo scusa sui social. Ha rischiato la squalifica al festival di Sanremo 2022. E' incredibile come quasi ogni anno capiti qualcosa del genere e questa volta l'errore l'ha fatto Gianni Morandi. Ha postato su Facebook un video con dei frammenti della sua canzone per Sanremo. Ovviamente si è trattato di un errore e la Rai ha compreso che quella del cantante non era certo l'intenzione di fare ascoltare la sua "Apri tutte le porte". Pochi secondi del suo brano sanremese e quando Gianni ha capito cosa aveva combinato ha cercato subito il rimedio, ha cancellato il video ma era già tardi. Qualcuno aveva già ascoltato l'audio. Gianni Morandi non è ...

