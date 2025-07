diagnosi sbagliata la paziente muore maxi risarcimento della asl ai familiari

Una tragica vicenda di negligenza medica si è conclusa con un maxi risarcimento di quasi 1,4 milioni di euro, evidenziando le conseguenze drammatiche di un errore diagnostico. Dopo quattro anni di battaglie legali, la ASL Toscana centro ha dovuto riconoscere la propria responsabilità in un caso che ha segnato profondamente una famiglia. La storia solleva importanti riflessioni sulla sicurezza e l’etica nel settore sanitario, ricordandoci quanto sia fondamentale affidarsi a strutture competenti e attente.

Empoli, 12 luglio 2025 – Diagnosi sbagliata e la paziente muore. La Asl Toscana centro è stata costretta a pagare ai familiari della vittima un maxi risarcimento di quasi 1 milione e 400mila euro. Si chiude così, a distanza di quattro anni, il contenzioso per un tragico evento avvenuto nell'area empolese nel 2021. Il caso – del quale emergono pochi dettagli – si sa che riguarda una giovane donna che per un errore diagnostico maturato in ambiente sanitario ha perso la vita. A seguito di questo drammatico epilogo il Tribunale di Firenze, nel 2024 aveva già emesso una sentenza di condanna nei confronti dell'azienda sanitaria con la quale obbligava a risarcire i congiunti con una somma di 930mila euro.