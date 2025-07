ferdinando e graziano muoiono a pochi giorni di distanza ma il loro ultimo gesto cambia la vita a quattro persone

Ferdinando e Graziano, due anime scomparse a pochi giorni di distanza nel piccolo paese di Giussano, hanno lasciato un’eredità inaspettata. Pur vivendo fra frazioni diverse, il loro ultimo gesto di generosità ha trasformato la vita di quattro persone, dimostrando che anche nella tristezza può nascere un miracolo. Questa drammatica storia ci ricorda quanto il dono possa essere un atto di speranza e rinascita, un faro di luce in tempi bui.

GIUSSANO – Morti nel giro di poco più di una settimana nello stesso paese, anche se in due frazioni diverse. Pochi chilometri di distanza, potrebbero non essersi mai incrociati eppure si sono ritrovate a condividere un gesto di grande generosità. In 4 torneranno a vedere con li loro occhi. È l’ultima storia di donazioni di organi o cornee che arriva dal piccolo paese di Giussano, eccezionale concentrato di generosità anche grazie al lavoro della sezione locale dell’Aido, l’Associazione italiana donatori organi. Il primo degli ultimi due donatori porta il nome di Felice Trezzi, anche se tutti lo chiamavano Ferdinando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it