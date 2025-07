L’odiessea di un figlio | Mamma bloccata a casa per mancanza di mezzi E salta la visita

In un angolo di Firenze, una mamma bloccata in casa a causa di un servizio di trasporto non arrivato. La sua salute, già fragile, ora è a rischio, mentre il suo figlio si preoccupa per ogni giorno che passa senza poterle offrire le cure di cui ha bisogno. Una storia di emergenza e speranza che ci ricorda quanto siano fondamentali i servizi di assistenza a domicilio per chi è più vulnerabile.

Firenze, 12 luglio 2025 – “Mia mamma non ha potuto sottoporsi a una visita importante perchĂ© il servizio di trasporto che avevamo prenotato non è arrivato. Ora temiamo per la sua salute”. Il figlio della signora C.P. è disperato: non ha modo di far uscire la madre dalla casa al piano alto senza ascensore nel quartiere 4. Un anno fa ha subito l’amputazione della gamba destra. “Da qualche giorno – racconta il figlio – si è gonfiata anche l’altra e ha una vistosa ferita dopo aver sbattuto sulla sedia a rotelle. Avevamo fissato per giovedì mattina alle 12,30 una visita in clinica medica a Careggi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’odiessea di un figlio: “Mamma bloccata a casa per mancanza di mezzi”. E salta la visita

