Il giovane Anthony 232, vittima di un tragico incidente a Viareggio, ci ha lasciato troppo presto, spezzando il cuore di chi lo amava. Con i suoi vent’anni, sembrava in grado di affrontare qualsiasi sfida, portando con sé la dolcezza di un fratello maggiore. La sua lotta disperata per tornare a casa, come desiderato dalla mamma Federica, resterà impressa come simbolo di coraggio e amore infinito.

Viareggio 2025 – Troppo gravi quelle ferite, anche per una roccia come Anthony. Che con la forza dei suoi vent’anni sembrava potesse sollevare il mondo, pur custodendo la premurosa tenerezza del piĂą grande fra i fratelli. Ci ha provato, ad esaudire l’unica preghiera della sua mamma, Federica: “Amore mio, torna a casa con noi.”. E ha lottato in ospedale, con l’energia di un uragano, per riconquistare la vita che in una notte d’estate si è scontrata con la strada. Ma non ce l’ha fatta Anthony Mantia, si è spento nel reparto di neurochirurgia di Livorno dov’era ricoverato dalla notte di mercoledì. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il giovane Anthony è morto dopo il devastante incidente stradale. “Viareggio perde un ragazzo d’oro”

Anthony non ce l'ha fatta: è morto a soli 20 anni dopo il tremendo incidente di Viareggio

