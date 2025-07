Aggressione e botte da un medico arrivano carabinieri e ambulanza

Un tranquillo pomeriggio a Siena si trasforma in scena di un episodio sconvolgente: un medico coinvolto in un'aggressione violenta, con carabinieri e ambulanze chiamate d’urgenza. La vicenda, ancora da chiarire, ha lasciato tutti sgomenti e sollevato molte domande sulla sicurezza e il rispetto all’interno delle nostre comunità. Ecco cosa è successo davvero in quel frangente.

Siena, 12 luglio 2025 – Mercoledì, primo pomeriggio. Un tranquillo condominio in una zona residenziale del centro di Siena. Arriva una macchina dei carabinieri, poi anche il 118. A bordo dell'ambulanza sale un 62enne, ex dipendente di banca, che vive a Siena da tanti anni. Viene portato al pronto soccorso delle Scotte e dimesso con 4 giorni di prognosi per un trauma cranico ed un risentimento lombare. Ieri l'uomo si è recato a fare denuncia alla stazione di Siena dei carabinieri raccontando di essere stato raggiunto da un pugno al volto sferrato, a suo dire, da un dottore. Sarebbe stato inoltre preso a botte e spintonato, nella stessa circostanza, scivolando su un gradino delle scale.

