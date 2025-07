Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 12 luglio 2025

Se sei un appassionato di calcio e tifoso nerazzurro, non puoi perderti le ultime novità sul calciomercato dell’Inter! Dal 1° luglio, giorno di apertura ufficiale, tutte le trattative, gli acquisti e le cessioni sono aggiornate quotidianamente su Inter-News.it. Rimani sempre informato sulle mosse della tua squadra del cuore, perché il calciomercato nerazzurro è in pieno fermento e ogni dettaglio può fare la differenza per la stagione 2025/2026.

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro. CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA. Il mercato in entrata dell’ Inter continua a dipendere dai movimenti in uscita. I discorsi relativi a possibili nuovi innesti a centrocampo si sono inevitabilmente arenati a seguito degli ultimi sviluppi sul fronte legato ad Hakan Calhanoglu. 🔗 Leggi su Inter-news.it