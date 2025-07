Complimenti dottoresse Il sogno di madre e figlia Si sono laureate insieme

Il sogno di madre e figlia si è finalmente realizzato, unendo due generazioni in un momento di gioia e orgoglio. Marica Rossi e Marta Manzi, entrambe con 110 e lode, hanno conquistato il loro traguardo all’Università di Pisa, sotto lo sguardo emozionato della nonna Cesarina. Un percorso di studi che per la madre aveva interrotto un...

Montopoli (Pisa), 12 luglio 2025 – Sotto gli occhi di una commossa nonna Cesarina, madre e figlia, entrambe con la corona di alloro in testa, si sciolgono in un abbraccio. Marica Rossi, 57 anni, e Marta Manzi, 22enne, sono madre e figlia di M ontopoli Valdarno e si sono laureate ieri, nello stesso giorno, all’ Università di Pisa. Entrambe con 110 e lode. Per la madre è un cerchio che si chiude. Un percorso di studi che aveva interrotto una ventina di anni fa, perché nel frattempo aveva iniziato a lavorare, prima di restare incinta. Ma c’era una promessa da mantenere. Quella che ha sempre fatto alla figlia Marta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Complimenti, dottoresse Il sogno di madre e figlia Si sono laureate insieme

