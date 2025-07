Comuni al fianco di Sarzana, lo storico patto in fortezza sancito nel nome della cultura, segna un nuovo capitolo di collaborazione e visione condivisa. Dopo anni di tentativi e ostacoli, questa volta la proposta ha trovato terreno fertile, riunendo sindaci e direttori di musei sotto il sole splendente della Fortezza di Sarzanello. Un passo deciso verso un futuro culturale più forte e coeso, che promette di rivoluzionare il panorama locale e oltre.

Sarzana, 12 luglio 2025 – Questa volta l'affare sembra serio e soprattutto possibile. Dopo i tentativi di collaborazione del passato andati a vuoto o non completamente decollati perchè il campo largo ha sempre trovato limiti e ostacoli la richiesta di aiuto lanciata da Sarzana ha fatto centro. Non è per nulla scontato radunare sindaci e direttori di musei sotto il sole battente tra i merli della Fortezza di Sarzanello per fissare un accordo che apparentemente potrebbe premiare un solo Comune. Ma la corsa di Sarzana a capitale della cultura 2028 per avere forza deve necessariamente ricevere la spinta concreta e non soltanto il tifo dei territori confinanti.