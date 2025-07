Il polo logistico da 26 milioni dentro il Parco Sud | nuovo cemento zero trasparenza sul gestore

Un progetto da 26 milioni di euro nel cuore del Parco Sud minaccia l'equilibrio ambientale di Gaggiano, un'oasi di verde tra le più pregiate. Con una cementificazione imponente di 100.000 mq e oltre un milione di metri cubi di cubatura, si rischia di compromettere il fragile ecosistema locale. È ora di alzare la voce contro questa operazione che mette a rischio il nostro patrimonio naturale e la trasparenza sulla gestione.

“Ci opponiamo a un intervento che prevede una cementificazione di 100.000 metri quadrati, con una cubatura di oltre un milione di metri cubi. È l'equivalente di ben 13 campi da calcio, nel cuore di Gaggiano, un comune di 24 km quadrati, con le più alte percentuali di verde nel Parco Agricolo Sud”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: parco - polo - logistico - milioni

Al Parco delle Serre si parla di aree interne e futuro dei giovani: premiata la scuola “Einaudi” e presentato il “Polo Rurale Solidale” - Martedì 27 maggio, il Parco regionale naturale delle Serre ospiterà il convegno "Sviluppo locale con i giovani, protagonisti delle aree interne".

? Firmato il protocollo d’intesa tra Piave Servizi e il Comune di Roncade. L’accordo porterà alla riorganizzazione e all’ampliamento del polo logistico di San Cipriano e al passaggio della sede secondaria di via Tiziano Vecellio al Comune di Roncade. Il Vai su Facebook

Il polo logistico da 26 milioni dentro il Parco Sud: nuovo cemento, zero trasparenza sul gestore; Alì, contributo di 5 milioni e mezzo per ingrandire il polo logistico; Matera, al via i lavori per il Polo logistico-commerciale Silver Wings Parks.

Polo Logistico a Matera, investimento da 25 milioni di euro - anche se certamente un investimento come quello che si andrà a mettere in campo da 25 milioni di euro complessivi richiederà evidentemente anche un mercato florido per poter ... Riporta quotidianodelsud.it

Un maxi parco fotovoltaico al polo logistico - La ... - La Provincia Pavese - 832 pannelli installati su un’area di 167mila metri quadrati (quasi 24 campi da calcio affiancati) accanto al polo logistico di Mortara al confine con Castello d ... laprovinciapavese.gelocal.it scrive