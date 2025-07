Investita da un’auto pirata Tamponata mentre era in bici si cerca una vettura grigia

Un tragico incidente ha scosso Lucca: Cristina Marchi, 48 anni, investita da un'auto pirata mentre pedalava in zona Sant’Anna. La donna, soccorsa e trasportata in ospedale, lotta tra la vita e la morte. La polizia cerca con urgenza una vettura grigia coinvolta nel sinistro, sperando di trovare il responsabile e portarlo davanti alla giustizia. Un appello che non può restare inascoltato, perché ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Lucca, 12 luglio 2025 – Travolta da una vettura mentre era in sella alla sua bicicletta e lasciata a terra dall'automobilista, che è fuggito. E' successo nella serata di giovedì a Lucca, nel quartiere di Sant'Anna, praticamente di fronte alla piazzola dove si radunano i camper. E' finita all'ospedale Cristina Marchi, 48 anni, residente a duecento metri dal punto dive si è verificato l'incidente, volontaria della Misericordia di Lucca. "Avevo terminato il servizio e stavo rientrando verso la mia abitazione – racconta la signora – quando sono stata tamponata da un'auto. Ero sulla pista ciclabile, la macchina procedeva nella mia stessa direzione e quindi non era nella carreggiata giusta.

