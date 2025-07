Processo Sasch la svolta ‘Assolvere i 4 imputati’

Processo Sasch la svolta 'Assolvere i 4 imputati'

Prato, 12 luglio 2025 – Colpo di scena all’ennesima udienza del processo Sasch, che a quasi quattordici anni dall’inizio dell’inchiesta sul crac dell’azienda di cui per decenni era stato alla guida l’allora sindaco Roberto Cenni. Dopo che nel settembre 2016 la questione giudiziaria per Cenni si era chiusa con il patteggiamento di una condanna a due anni, è rimasto in piedi il processo per gli altri quattro imputati: Giacomo Cenni (difeso dall’avvocato Manuele Ciappi) Carlo Mencaroni (difeso dagli avvocati Alberto Rocca e Rachele Santini), Fabrizio Viscomi (difeso dagli avvocati Brachi e Berni) e Antonio Campagna (difeso da Andrea Torri). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Processo Sasch, la svolta. ‘Assolvere i 4 imputati’

