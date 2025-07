Bambino di 5 anni disperso in un campeggio a Latte ricerche in corso

Le ricerche sono in corso per ritrovare un bambino di 5 anni scomparso nel pomeriggio di oggi al campeggio Por La Mar di Latte, a Ventimiglia. La comunità si unisce in un abbraccio collettivo, sperando in un esito positivo. Le autorità sono giàal lavoro per garantire la sua pronta individuazione e sicurezza, mentre tutti restano in ansiosa attesa di buone notizie.

