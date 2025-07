Scontro tra auto e furgone muore donna di 54 anni

Un drammatico incidente stradale scuote Gualdo Cattaneo: una donna di 54 anni perde la vita in uno scontro tra auto e furgone. Nonostante l’intervento tempestivo dell’elisoccorso, le ferite sono state troppo gravi. La comunità si stringe in un doloroso lutto, mentre le autorità avviano le indagini per chiarire le dinamiche di questa tragedia. Un episodio che riporta l’attenzione sull’importanza della sicurezza sulle nostre strade.

Gualdo Catteneo, 12 luglio 2025 – Il volo in elisoccorso al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Perugia non è bastato per evitare il tragico epilogo. Milena Biondini, 54 anni, è morta poco dopo l’arrivo in ospedale. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente che si è verificato lungo la strada provinciale di San Terenziano di Gualdo Cattaneo. La donna, residente proprio nella frazione, era alla guida dell’auto che si è scontrata contro il furgone condotto da un uomo di 41 anni, residente a Gualdo Cattaneo. Da chiarire le cause che hanno portato i due mezzi a scontrarsi, forse una distrazione o un malore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro tra auto e furgone, muore donna di 54 anni

