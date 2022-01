Inter, quanto pesa l'assenza di Hakan Calhanoglu (Di martedì 4 gennaio 2022) Nell’Inter mancherà per squalifica Hakan Calhanoglu e cioè il giocatore che da inizio novembre ha preso parte attiva a più gol in Serie A: ben 10 (grazie a cinque gol e cinque assist) sulle 21 reti realizzate dai nerazzurri nel periodo in campionato. L’Inter ha ottenuto sei successi nelle ultime otto gare di Serie A contro il Bologna – i rossoblù hanno vinto le due rimanenti, mentre l’ultimo pareggio tra le due squadre risale a settembre 2017 (1-1 firmato da Simone Verdi e Mauro Icardi). L’Inter sarà la prima squadra contro cui il Bologna toccherà la quota dei 150 incroci in Serie A: i rossoblù contano 73 sconfitte contro i nerazzurri nella competizione (41V, 35N), solo contro la Juventus ne hanno registrate di più (78). Il Bologna non ha vinto nessuna delle ultime 15 partite casalinghe in campionato ... Leggi su footdata (Di martedì 4 gennaio 2022) Nell’mancherà per squalificae cioè il giocatore che da inizio novembre ha preso parte attiva a più gol in Serie A: ben 10 (grazie a cinque gol e cinque assist) sulle 21 reti realizzate dai nerazzurri nel periodo in campionato. L’ha ottenuto sei successi nelle ultime otto gare di Serie A contro il Bologna – i rossoblù hanno vinto le due rimanenti, mentre l’ultimo pareggio tra le due squadre risale a settembre 2017 (1-1 firmato da Simone Verdi e Mauro Icardi). L’sarà la prima squadra contro cui il Bologna toccherà la quota dei 150 incroci in Serie A: i rossoblù contano 73 sconfitte contro i nerazzurri nella competizione (41V, 35N), solo contro la Juventus ne hanno registrate di più (78). Il Bologna non ha vinto nessuna delle ultime 15 partite casalinghe in campionato ...

Advertising

giuliodea_97 : RT @InterTW_: Secondo @FabrizioRomano è tutto fatto per Onana all’Inter. Il portiere arriverà a giugno a parametro zero. Da capire quanto s… - InterTW_ : Secondo @FabrizioRomano è tutto fatto per Onana all’Inter. Il portiere arriverà a giugno a parametro zero. Da capir… - PandArancio : @FabrizioRomano 'Barça return not an option - he’s 100% joining Inter' QUANTO CAZZO STIAMO GODENDO FABRI LI ABBIAMO MANDATI AL MANICOMIO - InterNelCuore15 : @Inter_Scout Quanto mi piacerebbe avere uno spagnolo in squadra???????? - kstewjessa394 : RT @rykyjeypynaz: @nonvedogioie Ho pagato di più i biscotti di quanto l'Inter abbia pagato lui -

Ultime Notizie dalla rete : Inter quanto Pubblicità sui giochi: un altro paradosso regolamentare italiano ... che sulle magliette di non meno di quattro clubs di prima fascia (Inter, Milan, Roma e Lazio) ... una manna quanto mai benvenuta per i loro disastrati bilanci ed esangui casse. Un altro aberrante ...

Edgar Morin: virus e complessità ... essa non può che sfuggirci e tanto più allontanarsi al nostro sguardo indagatore, quanto più è da ... le menti parcellizzate e tecno - burocratizzate sono cieche alle inter - retroazioni e alla ...

Inter al lavoro per piazzare Kolarov: due ipotesi a gennaio, ecco quanto può risparmiare la società Calciomercato.com Inter: nuova offerta per Brozovic, stallo per Perisic. Visite per Onana Il centrocampista croato chiede un triennale a 6 milioni a stagione mentre l'Inter può offrirgli un biennale da 4 milioni a stagione. Capitolo nuove entrate. Tutto fatto per il portiere André Onana, ...

Onana-Inter, contatti ufficiali in corso: pronto l'iter per chiudere il trasferimento La trattativa tra il portiere e i nerazzurri è nata il 30 giugno scorso, ma ora sembra essere avviata alla conclusione ...

... che sulle magliette di non meno di quattro clubs di prima fascia (, Milan, Roma e Lazio) ... una mannamai benvenuta per i loro disastrati bilanci ed esangui casse. Un altro aberrante ...... essa non può che sfuggirci e tanto più allontanarsi al nostro sguardo indagatore,più è da ... le menti parcellizzate e tecno - burocratizzate sono cieche alle- retroazioni e alla ...Il centrocampista croato chiede un triennale a 6 milioni a stagione mentre l'Inter può offrirgli un biennale da 4 milioni a stagione. Capitolo nuove entrate. Tutto fatto per il portiere André Onana, ...La trattativa tra il portiere e i nerazzurri è nata il 30 giugno scorso, ma ora sembra essere avviata alla conclusione ...