Il piano Draghi-Macron sui debiti sfrutti il Mes e le riserve d' oro

(Di martedì 4 gennaio 2022) Ho illustrato nel mio precedente intervento su Huffpost le ragioni per cui Marioed Emmanuelpossono evitare che l’Europa diventi un “gigante con i piedi di argilla”. Che sia un gigante non c’è dubbio per il Pil, la popolazione, il livello di vita e di civiltà. Che però abbia delle fragilità che potrebbero diventare “piedi di argilla” appare chiaro quando entra in crisi strutturali di natura globale. E quella che viviamo ora è la peggiore del periodo post-bellico. La crisi finanziaria e quella pandemica La crisi finanziaria del decennio passato è stata superata in gran parte per la politica monetaria della Bce diche in quel contesto è stata innovativa ed anche sufficiente. L’idea di dare forza all’Ue e all’area euro con il “fiscal compact” e con il Mes, che vennero affiancati alla azione della Bce, era una ...