Gossip | le notizie del 4 gennaio 2022

Leggi su cityroma

(Di martedì 4 gennaio 2022) Tutte le principalididi oggi martedì 4Le parole pronunciate da Soleil Sorge, Giacomo Urtis e Katia Ricciarelli durante l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, non sono piaciute particolarmente a Pago. L’ex marito di Miriana Trevisan, sui social, minaccia azioni legali nei confronti della mamma di suo figlio Nicola: Le parole pronunciate questa sera da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip nei confronti della mia ex moglie, saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani. Questo a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più. Soprattutto nel rispetto di nostro figlio. Pago. La scelta di Vladimir Luxuria di non completare la transizione Vladimir ...