Eva Grimaldi, la malattia dell'attrice: setticemia, terribile confessione (Di martedì 4 gennaio 2022) Eva Grimaldi prima di lasciare la casa del Gf Vip 6 ha parlato del passato, di cosa ha fatto per diventare attrice e dei problemi di salute L'attrice durante la diretta di ieri del Grande Fratello Vip è stata eliminata. La sua esperienza nella casa è stata breve ma intensa. Ha aperto il proprio cuore e ha confessato anche di avere avuto seri problemi di salute. Eva Grimaldi (foto Facebook)Tra le lacrime ha detto di aver rifatto in seno almeno otto volte perché ha avuto la setticemia. Ieri sera mentre attendeva il verdetto finale del televoto la Grimaldi si è raccontata. Ha svelato anche un momento poco noto se non inedito del suo passato. Quando era adolescente faceva la benzinaia. Ha detto che imbrogliava i clienti e il padre di arrabbiava, tutto questo mentre aveva un sogno nel cassetto: fare ...

