Eriksen | “Non mi aspettavo tutto quest’affetto soltanto per essere morto cinque minuti | è stato fantastico”

Christian Eriksen rilasciato un'intervista alla televisione danese. L'ex centrocampista dell'Inter non si aspettava un affetto simile a livello mondiale dopo il suo arresto cardiaco ad Euro2020 con la maglia della Danimarca: "E' stato fantastico che molte persone abbiano sentito il bisogno di scrivermi o mandarmi dei fiori. Ho avuto un impatto molto grande su tantissima gente e loro hanno voluto dimostrarlo a me ed alla mia famiglia. Non ne potrei essere più contento. All'ospedale hanno continuato a dirmi che stavo ricevendo sempre una quantità maggiore di fiori. Sinceramente non mi aspettavo tutto ciò soltanto per essere morto per cinque minuti. Ma è stato straordinario e mi ha ...

