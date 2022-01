Debutta la nuova schedina del Totocalcio. Resta l'1X2, sei modi per vincere (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Totocalcio si rinnova lanciando un nuovo sistema di vincita, nel tentativo di rendersi più appetibile agli italiani, sempre più attratti da scommesse sportive e giochi a premi dalla vincita immediata. Resterà comunque il tradizionale 13 - seppur rinnovato - così come resterà l?1X2 che per decenni ha accompagnato il rito settimanale di milioni di italiani, ricurvi sulla schedina sui banconi delle ricevitorie. A 75 anni dalla nascita di uno dei più celebri giochi a premi italiani, il sogno Resta sempre lo stesso, indovinare i risultati delle partite di calcio e portarsi a casa jackpot milionari per “cambiare vita”. Ognuno avrà la possibilità di scegliere la modalità alla quale partecipare, in base alle cosiddette Formule. Ogni giocatore potrà scegliere la Formula 3, 5, 7, 9, 11 o 13. Ogni numero corrisponde al quantitativo di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 gennaio 2022) Ilsi rinnova lanciando un nuovo sistema di vincita, nel tentativo di rendersi più appetibile agli italiani, sempre più attratti da scommesse sportive e giochi a premi dalla vincita immediata. Resterà comunque il tradizionale 13 - seppur rinnovato - così come resterà l?1X2 che per decenni ha accompagnato il rito settimanale di milioni di italiani, ricurvi sullasui banconi delle ricevitorie. A 75 anni dalla nascita di uno dei più celebri giochi a premi italiani, il sognosempre lo stesso, indovinare i risultati delle partite di calcio e portarsi a casa jackpot milionari per “cambiare vita”. Ognuno avrà la possibilità di scegliere la modalità alla quale partecipare, in base alle cosiddette Formule. Ogni giocatore potrà scegliere la Formula 3, 5, 7, 9, 11 o 13. Ogni numero corrisponde al quantitativo di ...

