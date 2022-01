Covid non ferma Serie A, nessun rinvio per gare 6 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) nessun rinvio di gare è previsto per la giornata della Serie A del 6 gennaio nonostante l’aumento dei contagi Covid in numerose squadre. E’ quanto filtra dalla Lega calcio di Serie A, come anticipato dopo la richiesta della Salernitana di rinviare la gara con il Venezia dopo la positività al Covid di 11 componenti del gruppo squadra. Tante le squadre della Serie A colpite dai contagi, con solo la Lazio, attualmente esente. Il Venezia ad ogni modo si recherà a Salerno come spiegato dal vice presidente Andrea Cardinaletti. “Il Venezia si presenterà regolarmente a Salerno. Al momento non abbiamo ricevuto alcuna richiesta da parte degli organi competenti di variazione di data della partita in programma per il 6 gennaio ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 gennaio 2022)diè previsto per la giornata dellaA del 6nonostante l’aumento dei contagiin numerose squadre. E’ quanto filtra dalla Lega calcio diA, come anticipato dopo la richiesta della Salernitana di rinviare la gara con il Venezia dopo la positività aldi 11 componenti del gruppo squadra. Tante le squadre dellaA colpite dai contagi, con solo la Lazio, attualmente esente. Il Venezia ad ogni modo si recherà a Salerno come spiegato dal vice presidente Andrea Cardinaletti. “Il Venezia si presenterà regolarmente a Salerno. Al momento non abbiamo ricevuto alcuna richiesta da parte degli organi competenti di variazione di data della partita in programma per il 6...

