Ces 2022 | la tecnologia in fiera con la pandemia

(Di martedì 4 gennaio 2022) Piccola doverosa premessa: chi scrive ha partecipato alle ultime dieci edizioni del Ces di Las Vegas, poteva essere anche a questa ma ha preferito declinare l’invito, non rischiare né partire. Ecco: se le parole che leggerete tradiranno una qualche invidia mascherata da ironia, un filo d’incontrollato livore verso i temerari (incoscienti?) volati in America, l’impressione potrebbe essere non troppo infondata. Le coordinate minime, in seconda battuta: il Ces è ladellapiù importante al mondo, la manifestazione di riferimento per la città del Nevada. In un anno normale, pre-pandemico, era in grado di attrarre oltre 170 mila visitatori tra imprenditori, analisti, giornalisti, professionisti a qualunque titolo del circo poliedrico dell’innovazione. Nonostante fosse chiusa al pubblico generalista, produceva un indotto superiore a 300 ...