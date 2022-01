“Capita una volta su due milioni!”. Alfredo e Yolanda, l’incredibile storia dei gemellini da record (Di martedì 4 gennaio 2022) “Questo è stato sicuramente uno dei parti più memorabili della mia carriera. È stato un vero piacere aiutare questi piccoli a venire al mondo sani e salvi nel 2021 e nel 2022. Che modo fantastico per iniziare il nuovo anno!”, ha commentato la dottoressa Ana Abril Arias, medico del Natividad Medical Group. Una storia che arriva dalla California e che nel giro di poco ha fatto il giro del mondo, perché secondo le stime il caso di Alfredo Antonio Trujillo e Aylin Yolanda Trujillo si verifica una volta su due milioni. “Per me è pazzesco che siano gemelli e abbiano compleanni diversi”, ha detto la mamma Fatima Madrigal, che entra nella storia grazie al suo particolare parto gemellare. Nella sala nascite dell’ospedale Natividad Medical Group di Salinas, il capoluogo della contea di Monterey, negli ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) “Questo è stato sicuramente uno dei parti più memorabili della mia carriera. È stato un vero piacere aiutare questi piccoli a venire al mondo sani e salvi nel 2021 e nel 2022. Che modo fantastico per iniziare il nuovo anno!”, ha commentato la dottoressa Ana Abril Arias, medico del Natividad Medical Group. Unache arriva dalla California e che nel giro di poco ha fatto il giro del mondo, perché secondo le stime il caso diAntonio Trujillo e AylinTrujillo si verifica unasu due milioni. “Per me è pazzesco che siano gemelli e abbiano compleanni diversi”, ha detto la mamma Fatima Madrigal, che entra nellagrazie al suo particolare parto gemellare. Nella sala nascite dell’ospedale Natividad Medical Group di Salinas, il capoluogo della contea di Monterey, negli ...

Advertising

Berta73693631 : RT @heythreshold: katia: 'se mi capita una nomination con una di loro e vado a casa io perdo la faccia e poi non posso più andare in giro;… - LaMedusah : RT @heythreshold: katia: 'se mi capita una nomination con una di loro e vado a casa io perdo la faccia e poi non posso più andare in giro;… - goldrek75 : RT @VickyValesss: Capita che le persone conosciute per caso si rivelino una bellissima scoperta - Sei_serio_ : RT @heythreshold: katia: 'se mi capita una nomination con una di loro e vado a casa io perdo la faccia e poi non posso più andare in giro;… - puntinocorto : Se capita una domanda sulle Olimpiadi sono quelle di Montreal del ‘76, non cominciate a dire ‘55. #LEredità -