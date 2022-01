Calcio | Psg Donnarumma positivo

Advertising

SkySport : Covid, Paris St. Germain annuncia la positività di Donnarumma #SkySport #SkyLigue1 #Ligue1 #Donnarumma #Psg - RaiSport : ? #Donnarumma positivo al #Covid Aumentano ancora i casi positivi nel #PSG ?? - zazoomblog : Ex Milan – Donnarumma del Psg positivo al coronavirus Calcio News - #Milan #Donnarumma #positivo - MarekNapoli : RT @napolimagazine: PSG - Donnarumma positivo al Covid-19 - sportli26181512 : Donnarumma positivo al Covid: focolaio al Psg: Anche il portiere è risultato contagiato dopo le positività di cinqu… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Psg

Non si mette bene per la squadra di Pochettino in vista della ripresa del campionato, il 9 gennaio contro il Lione: ildeve rinunciare anche a Diallo, Gueye e Hakimi impegnati in Coppa d'Africa.Il portiere della Nazionale positivo al Covid - 19. Ieri ha giocato in Coppa contro il Vannes PARIGI (FRANCIA) - Un'altra positività in casa. Questa volta si tratta di Gianluigi Donnarumma che va ad aggiungersi a Lionel Messi, Sergio Rico e Nathan Bitumazala, anche loro alle prese con il Covid, mentre Juan Bernat è risultato negativo. ...PARIGI (FRANCIA) - Il portiere della nazionale azzurra e del Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, è positivo al Covid. Lo ha comunicato il Psg sul profilo ufficiale Twitter: "Donnarumma è risult ...Gianluigi Donnarumma è positivo al Covid. Il portiere del Psg è già in isolamento. Con Donnarumma sono quattro i positivi nella ...