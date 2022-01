Calcio | Inter | visite mediche per Onana

(Di martedì 4 gennaio 2022) Nuovo colpo a parametro zero per l'. È arrivato a Milano in mattinata infatti Andrè, portiere classe 1996 in scadenza di contratto a giugno con l'Ajax. Il camerunense ha svolto oggi le ...

