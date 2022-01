Australian Open, Nole Djokovic ci sarà: “Esentato dal vaccino” (Di martedì 4 gennaio 2022) Novak Djokovic parteciperà, grazie a un permesso speciale (una esenzione medica), agli Australian Open di tennis, in programma a Melbourne dal 17 gennaio. Lo stesso numero 1 del mondo ne dà notizia,... Leggi su feedpress.me (Di martedì 4 gennaio 2022) Novakparteciperà, grazie a un permesso speciale (una esenzione medica), aglidi tennis, in programma a Melbourne dal 17 gennaio. Lo stesso numero 1 del mondo ne dà notizia,...

