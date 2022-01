Arrivano le piogge, e da mercoledì la neve dagli 800 metri (Di martedì 4 gennaio 2022) Ci avviciniamo all’Epifania: con quale tempo a Bergamo lo illustra Andrea Bosoni del Centro Meto Lombardo. ANALISI GENERALE In arivo i primi cambiamenti con la diffusione di nubi basse su gran parte delle aree di pianura e deboli piogge diffuse. In seguito ingresso di correnti più fredde di origine polare con graduale ritorno alla normalità delle temperature specie sui rilievi. Martedì 4 gennaio 2022 Tempo Previsto: Di notte e nelle prime ore del mattino cielo parzialmente nuvoloso sui rilievi Alpini e Prealpini, ma con tendenza a rapido aumento delle nubi nel corso della mattina; coperto per nubi basse con foschie su tutte le aree di pianura; tendenza al peggioramento e prime pioviggini possibili dal primo pomeriggio su Oltrepò, Lomellina,Pavese, Milanese, Varesotto, in estensione alla fascia Prealpina e alla pianura centrale. In serata piogge deboli ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 gennaio 2022) Ci avviciniamo all’Epifania: con quale tempo a Bergamo lo illustra Andrea Bosoni del Centro Meto Lombardo. ANALISI GENERALE In arivo i primi cambiamenti con la diffusione di nubi basse su gran parte delle aree di pianura e debolidiffuse. In seguito ingresso di correnti più fredde di origine polare con graduale ritorno alla normalità delle temperature specie sui rilievi. Martedì 4 gennaio 2022 Tempo Previsto: Di notte e nelle prime ore del mattino cielo parzialmente nuvoloso sui rilievi Alpini e Prealpini, ma con tendenza a rapido aumento delle nubi nel corso della mattina; coperto per nubi basse con foschie su tutte le aree di pianura; tendenza al peggioramento e prime pioviggini possibili dal primo pomeriggio su Oltrepò, Lomellina,Pavese, Milanese, Varesotto, in estensione alla fascia Prealpina e alla pianura centrale. In seratadeboli ...

Advertising

ValserianaNews : Tempo in peggioramento ad inizio settimana, arrivano le piogge e la neve a quote collinari - palermo24h : Meteo Messina: arrivano le ultime piogge del 2021, fine anno con tempo anticiclonico - tempostretto : Un nuovo articolo: (Meteo Messina: arrivano le ultime piogge del 2021, fine anno con tempo anticiclonico) è stato p… - ilmeteoit : #Meteo: #Ultima perturbazione dell'anno! #Tornano #PIOGGE, #TEMPORALI e pure la #NEVE - MeteOnePB : ?? #26dicembre arrivano le perturbazioni atlantiche: Tempo in peggioramento e forte libeccio #meteo #puglia… -