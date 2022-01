Alex Belli umiliato in diretta da Alessandro Basciano: "Sei una nullità" (Di martedì 4 gennaio 2022) Ieri sera, la puntata in diretta del Grande Fratello Vip ha regalato uno degli scontri più attesi, quello tra Alex Belli e Alessandro Basciano. Nonostante non sia più all'interno della casa più spiata d'Italia, Belli continua a dare spettacolo commentando quello che accade nella casa risultando spesso molto offensivo. L'incontro scontro, avvenuto sulla passerella della casa è stato voluto a causa di alcune affermazioni fatte da Basciano nei confronti di Alex Belli durate la sua permanenza nella casa, ma il gieffino non si limitato solo all'ex inquilino ma anche a sua molgie, la modella venezuelana Delia Duran. Alfonso Signorini nel presentare l'incontro manda in diretta la clip in cui Basciano dice la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 4 gennaio 2022) Ieri sera, la puntata indel Grande Fratello Vip ha regalato uno degli scontri più attesi, quello tra. Nonostante non sia più all'interno della casa più spiata d'Italia,continua a dare spettacolo commentando quello che accade nella casa risultando spesso molto offensivo. L'incontro scontro, avvenuto sulla passerella della casa è stato voluto a causa di alcune affermazioni fatte danei confronti didurate la sua permanenza nella casa, ma il gieffino non si limitato solo all'ex inquilino ma anche a sua molgie, la modella venezuelana Delia Duran. Alfonso Signorini nel presentare l'incontro manda inla clip in cuidice la ...

