Acer: tre Chromebook per studenti e professionisti in smartworking (Di martedì 4 gennaio 2022) Acer ha presentato tre nuovi Chromebook per andare in contro alle esigenze di studenti e professionisti che potrebbero di nuovo essere costretti allo smart working Acer presenta oggi tre nuovi Chromebook progettati per i consumatori che cercano un dispositivo sicuro, conveniente e facile da utilizzare per la produttività, l'intrattenimento e la comunicazione. Sono disponibili in tre dimensioni e fattori di forma, sono dotati di tutte le funzionalità che gli utenti richiedono e presentano una tecnologia audio e video eccezionale per l'intrattenimento e le videoconferenze. James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, di Acer Inc., commenta: Questo nuovo terzetto di Chromebook Acer offre il meglio da diversi punti di ...

