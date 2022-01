Vlahovic | «Se si può trovare un compromesso con Commisso? Mai dire mai»

(Di lunedì 3 gennaio 2022) L’attaccante della Fiorentina, Dusan, ha rilasciato un’intervista a politika.rs. Sembra chiudere completamente la porta ad un riavvicinamento alla Fiorentina. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Il successo nel calcio dipende sempre dalla testa. Ora che, spero, la strada più difficile è stata percorsa, possoche sono riuscito in tutto ciò che mi ero prefissato. Tuttavia, io appartengo al gruppo di persone che non sono mai soddisfatte della situazione attuale. Forse avrei potuto fare di più e meglio, ma sicuramente significa molto per me aver raggiunto Ronaldo”. I giocatori nascono con il senso dell’obiettivo o si acquisisce con l’allenamento? “Sono guidato dal fatto che la cosa più importante è il lavoro. Non solo nel calcio, ma anche nella vita. Credo che alla fine ogni grande sforzo ripaghi e che dia sempre grandi ...

Poi non so cosasuccedere. Vedremo'. 'La Fiorentina è una grande squadra in Italia. Commisso molto ambizioso'ha poi proseguito parlando molto bene della Fiorentina: ' La Fiorentina non ...Non so cosasuccedere in futuro. Vedremo...". Così l'attaccante viola Dusanin un'intervista rilasciata al portale serbo politika.rs. Parlando della sua permanenza a Firenze e di un ...