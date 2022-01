Sci di fondo, Tour de Ski Cermis 2022. Therese Johaug da record, forse imbattibili. Gli uomini cercano ancora un Re (Di lunedì 3 gennaio 2022) Martedì 4 gennaio è il giorno in cui la Coppa del Mondo di sci di fondo affronterà per la sedicesima volta nella storia la scalata del Cermis. Per la verità questa prova ha poco a che vedere con la disciplina in sé, essendo una storpiatura nata solo ed esclusivamente al fine di generare spettacolo. Uno spettacolo peraltro spesso latitante, poiché gli epiloghi davvero emozionanti si contano sulle dita di una mano. Pertanto la Fis ha recentemente cambiato i connotati dell’atto conclusivo del Tour de Ski, trasformandolo da un inseguimento a una mass start. Va detto che la novità ha giovato, rendendo più frizzante la tappa. A dispetto delle controversie, e del fatto di non generare più lo stesso interesse dei primissimi tempi, il Cermis è rimasto un appuntamento irrinunciabile per decidere il vincitore della prova ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Martedì 4 gennaio è il giorno in cui la Coppa del Mondo di sci diaffronterà per la sedicesima volta nella storia la scalata del. Per la verità questa prova ha poco a che vedere con la disciplina in sé, essendo una storpiatura nata solo ed esclusivamente al fine di generare spettacolo. Uno spettacolo peraltro spesso latitante, poiché gli epiloghi davvero emozionanti si contano sulle dita di una mano. Pertanto la Fis ha recentemente cambiato i connotati dell’atto conclusivo delde Ski, trasformandolo da un inseguimento a una mass start. Va detto che la novità ha giovato, rendendo più frizzante la tappa. A dispetto delle controversie, e del fatto di non generare più lo stesso interesse dei primissimi tempi, ilè rimasto un appuntamento irrinunciabile per decidere il vincitore della prova ...

