Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora 2022: programma, orari, tv, streaming. In calendario gigante e slalom (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nel fine settimana la Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Slovenia. Inizialmente si sarebbe dovuto correre a Maribor, ma la FIS ha deciso di cancellare le gare e di spostarle a Kranjska Gora, dove saranno in programma un gigante ed uno slalom. Altro appuntamento, dunque, con le discipline tecniche. In gigante l’Italia punta tutto su Federica Brignone e Marta Bassino, che vanno a caccia ancora della prima vittoria della stagione tra le porte larghe. Anche Sofia Goggia sarà presente in Slovenia per ottenere punti in chiave classifica generale, anche perchè in Slovenia potrebbe rientrare Mikaela Shiffrin, ancora ferma per la positività al Covid-19. Molto più complicato il discorso slalom per i colori ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nel fine settimana ladelfemminile di scifa tappa in Slovenia. Inizialmente si sarebbe dovuto correre a Maribor, ma la FIS ha deciso di cancellare le gare e di spostarle a, dove saranno inuned uno. Altro appuntamento, dunque, con le discipline tecniche. Inl’Italia punta tutto su Federica Brignone e Marta Bassino, che vanno a caccia ancora della prima vittoria della stagione tra le porte larghe. Anche Sofia Goggia sarà presente in Slovenia per ottenere punti in chiave classifica generale, anche perchè in Slovenia potrebbe rientrare Mikaela Shiffrin, ancora ferma per la positività al Covid-19. Molto più complicato il discorsoper i colori ...

