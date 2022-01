Sampdoria-Cagliari | probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo la sosta natalizia, la Serie A torna in campo il giorno dell’Epifania per la ventesima giornata di campionato, nonché prima di ritorno. Ad aprire il programma ci saranno Bologna-Inter e. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 12:30 di giovedì 6 Gennaio. Molto interessante per la corsa salvezza il match del Marassi di Genova, luogo prescelto dal grande ex Walter Mazzarri per ritrovare una vittoria che manca ormai dallo scorso Ottobre e ottenuta proprio contro i blucerchiati. Nonostante un buon vantaggio sul terz’ultimo posto, gli uomini di D’Aversa non vogliono recitare il ruolo dello sparring partner e provare a sfruttare le difficoltà degli isolani per accrescere il proprio bottino di punti. Entrambe le squadre devono tuttavia fare i conti con numerose defezioni tra infortuni e casi di positività al Covid-19, tornato ...