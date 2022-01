Ronaldo stecca | Moutinho decide | colpo Wolves a Old Trafford

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo stecca

La Gazzetta dello Sport

A inizio match è ovviamente Cristianoa cercare il primo squillo, con i Red Devils che si appoggiano come sempre su di lui, ma già nel primo quarto d'ora è David De Gea a doversi impegnare ...Il problema non era solo Ciro Immobile, come non è solo Andrea Belotti. Poi, è chiaro, avere un Lukaku o unpuò essere d'aiuto. L'Italia ha smesso di essere cattiva sotto porta in generale e non solo nei suoi attaccanti. La produzione offensiva è meno massiccia rispetto al passato, le poche ...Il portoghese più famoso di tutti contro la squadra più portoghese d’Inghilterra sul menù del “monday night” della 21esima giornata di Premier League. A inizio match è ovviamente Cristiano Ronaldo a c ...Esclusiva del Corriere dello Sport con Fabio Cannavaro, ex difensore di Napoli e Juventus: "'Spalletti il migliore'". Cannavaro tra rinunce, la bici, la Nazionale e un ...