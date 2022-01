Quirinale, domani la data di convocazioni Camere. Berlusconi resta macigno in campo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 4 gennaio è arrivato. Dopo Natale, dopo Capodanno ecco l'ulteriore data che dovrebbe incominciare a dare un significato alla confusione politica di queste ultime settimane, di questi ultimi mesi: domani il presidente della Camera Roberto Fico stabilirà la data di convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Una convocazione che dovrebbe cadere tra il 24 e il 25 gennaio, anche perché la settimana precedente - quella che va da lunedì 17 - il Parlamento sarà impegnato nella conversione di alcuni decreti, tra cui quello sul Super Green Pass. Un giorno, quella in cui si annuncia la convocazione delle Camere e dei delegati regionali, prevista dalla Costituzione trenta giorni prima che scada il settennato in corso. Mattarella si è insediato il 3 febbraio del 2015 e da ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 4 gennaio è arrivato. Dopo Natale, dopo Capodanno ecco l'ulterioreche dovrebbe incominciare a dare un significato alla confusione politica di queste ultime settimane, di questi ultimi mesi:il presidente della Camera Roberto Fico stabilirà ladi convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Una convocazione che dovrebbe cadere tra il 24 e il 25 gennaio, anche perché la settimana precedente - quella che va da lunedì 17 - il Parlamento sarà impegnato nella conversione di alcuni decreti, tra cui quello sul Super Green Pass. Un giorno, quella in cui si annuncia la convocazione dellee dei delegati regionali, prevista dalla Costituzione trenta giorni prima che scada il settennato in corso. Mattarella si è insediato il 3 febbraio del 2015 e da ...

Advertising

discoradioIT : ?? #Quirinale: domani la data di convocazione dei Grandi elettori @Quirinale - veritasupposte : RT @RichbonesE: I governi tecnici voluti dal @Quirinale hanno prodotto populismo ieri e produrranno astensionismo domani.. La cosa bella è… - Ruggero_Po : MARIO DON'T DO IT. Washington Post sconsiglia il Quirinale a Draghi. Ecco perché. Domani a Ristretto Italiano - MPezzin : RT @RichbonesE: I governi tecnici voluti dal @Quirinale hanno prodotto populismo ieri e produrranno astensionismo domani.. La cosa bella è… - IzagaAngeles : RT @pointofnews: #quirinale: #popolo viola, ''Non è un #bunga #bunga', domani presidio in piazza' (2) . Leggi su: -