Polizia Stradale - Più incidenti e vittime nel 2021 rispetto al 2020, ma meno del 2019 (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Polizia Stradale ha reso noto il bilancio delle proprie attività del 2021, evidenziando come l'anno abbia fatto registrare un incremento significativo dell'incidentalità complessiva (+26,7% sul 2020, per un totale di 64.162 sinistri rilevati), degli eventi con esiti mortali (+15,5%), del numero delle vittime (1.313, pari a un incremento 14,1%), degli incidenti con lesioni (+26,9%) e di quelli con feriti (+25,7%). Un andamento in linea con le stime preliminari dell'Istat relative al primo semestre dell'anno, secondo le quali le vittime complessive (registrate entro il 30esimo giorno dall'evento) sono però aumentate del 22,3%. La lettura dei numeri divulgati, tuttavia, deve tenere conto del confronto con un anno come il 2020, in cui la mobilità è ...

