Paolo Calissano parla l'ex fidanzata non si è suicidato voleva riscattarsi

Fabiola Palese è l'ex fidanzata di Paolo Calissano che ha trovato l'attore senza vita nella sua casa di Roma, crede che "non abbia retto ai farmaci che prendeva". E accusa: "Il mondo dello spettacolo gli aveva voltato le spalle". "Paolo non si è suicidato". Ne è convinta Fabiola Palese, la ex fidanzata di Calissano.

