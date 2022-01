Oroscopo Gennaio | Leone

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Life&People.it 23 luglio – 22 agosto Incredibile ma vero: questo mese, la capacità di ascoltare il punto di vista altrui rappresenterà la strategia migliore per affrontare e scavalcare (senza colpo ferire) sia gli avversari che i detrattori. Non ti sto suggerendo di copiare idee o imitare comportamenti, bensì di prestare attenzione a chi (o cosa) potrebbe rappresentare uno limite al tuo successo. Mai come adesso, dai rivali puoi imparare come superare le tue criticità.