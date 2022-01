Messaggero | Roma a rischio focolaio Covid | Mou e Pinto in pressing sul no-vax “titolare fondamentale”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 3 gennaio 2022) A sette giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni anti-del nuovo decreto, che impediscono ai calciatori no-vax di svolgere attività agonistica, lava insul membro della rosa contrario ai vaccini. Ilscrive che si tratta di un titolarissimo. Non ha voluto che il suo nome si sapesse. “In quest’ottica, pur volendo attendere altre 48 ore per una linea-guida definitiva, sono già iniziati i colloqui con il giocatore,per la squadra e nello spogliatoio. Sia Mourinho chestanno provando a convincerlo. Il diretto interessato ha preso tempo, consapevole tuttavia a cosa potrebbe andare incontro. Tradotto: taglio dello stipendio sulla falsariga di quanto comunicato a fine novembre dal Bayern Monaco ai 5 elementi no Vax in squadra”. Intanto, ...