Livorno, muore a due anni per una malattia rara: «Ero pronto a donargli il midollo» (Di lunedì 3 gennaio 2022) La disperazione del padre di Micah: «L’intervento era già programmato per fine gennaio». La prima diagnosi, le cure e la tragedia. Il toccante messaggio della sorellina Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 3 gennaio 2022) La disperazione del padre di Micah: «L’intervento era già programmato per fine gennaio». La prima diagnosi, le cure e la tragedia. Il toccante messaggio della sorellina

Advertising

venti4ore : Livorno, Micah muore a 2 anni per una malattia rara. Commozione per la letterina del fratellino - glooit : Livorno, bimbo di 2 anni muore per una malattia rara: la commovente lettera del fratello leggi su Gloo… - iltirreno : ?? Livorno, fino a due mesi fa era un bambino in salute. Poi una febbre alta è stata l’inizio di un tragico calvario… - venti4ore : Livorno, muore a due anni per una malattia rara: «Ero pronto a donargli il midollo» - venti4ore : Livorno, muore nella notte di San Silvestro davanti alla compagna -