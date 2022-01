Liga 2021/2022: doppia vittoria ospite per Athletic Bilbao e Siviglia contro Osasuna e Cadiz (Di martedì 4 gennaio 2022) doppia sfida serale quella che chiude questa giornata di campionato nella Liga. Due match: Osasuna-Athletic Bilbao e Cadiz-Siviglia. Il primo match è stato carico di spettacolo, già dai primi minuti quando Kike porta in vantaggio i padroni di casa, dopo appena 600 secondi. Poco dopo però sale in cattedra Oihan Sancet, che nel giro di 10 minuti ribalta la partita. Prima di testa, su assist di Inaki Williams, e poi a conclusione di un’azione personale di de Marcos: 1-2 negli spogliatoi. Nel secondo tempo la scena la prende di nuovo lui. Al minuto 68, servito questa volta da Berenguer, Sancet firma la sua personale tripletta e il gol del definitivo 1-3. Nel recupero c’è anche il tempo per l’espulsione di Ezequiel Avila, che prende due gialli in un minuto. ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022)sfida serale quella che chiude questa giornata di campionato nella. Due match:. Il primo match è stato carico di spettacolo, già dai primi minuti quando Kike porta in vantaggio i padroni di casa, dopo appena 600 secondi. Poco dopo però sale in cattedra Oihan Sancet, che nel giro di 10 minuti ribalta la partita. Prima di testa, su assist di Inaki Williams, e poi a conclusione di un’azione personale di de Marcos: 1-2 negli spogliatoi. Nel secondo tempo la scena la prende di nuovo lui. Al minuto 68, servito questa volta da Berenguer, Sancet firma la sua personale tripletta e il gol del definitivo 1-3. Nel recupero c’è anche il tempo per l’espulsione di Ezequiel Avila, che prende due gialli in un minuto. ...

