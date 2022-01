Iveco debutta a Piazza Affari, Marx: quotazione pietra miliare (Di lunedì 3 gennaio 2022) Debutto a Piazza Affari per Iveco Group. Oggi, su Euronext Milan, sono iniziate le negoziazioni delle azioni di Iveco Group. Il nuovo Gruppo nasce dalla scissione delle attività Commercial & Specialty ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Debutto aperGroup. Oggi, su Euronext Milan, sono iniziate le negoziazioni delle azioni diGroup. Il nuovo Gruppo nasce dalla scissione delle attività Commercial & Specialty ...

