Imma Battaglia sorprende Eva Grimaldi, romantico incontro al Grande Fratello Vip: "Mi riempi le giornate" Romanticismo ad elevati livelli al Grande Fratello Vip, grazie alle speciali parole rivolte da Imma Battaglia alla sua Eva Grimaldi. In giardino le due donne si ritrovano per un bellissimo incontro, segnato dalle lacrime e dalle dichiarazioni d'amore dell'attivista all'attrice. "Tu devi saperlo che chi ti trova, trova un tesoro": di fronte a queste parole anche Alfonso Signorini, dallo studio, non trattiene l'emozione. Imma Battaglia commuove Eva Grimaldi: "La vita non è vita senza di te" Imma Battaglia e Eva Grimaldi sono protagoniste di un dolcissimo incontro nel giardino del Grande Fratello Vip. L'attivista è intervenuta nella ...

